Ponte sullo Stretto Salvini | Sarò a Messina sabato 28 per la prima manifestazione ' sì-ponte'

Il leader di un partito politico annuncia la sua presenza a Messina sabato 28 per partecipare alla prima manifestazione a favore del ponte sullo Stretto. La manifestazione, denominata

“Sarò a Messina sabato 28, hanno realizzato finalmente la prima manifestazione sì-ponte e quindi sarò onorato di esserci”. A dirlo è il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini a margine del sopralluogo al cantiere della circolare filoviaria a Milano. Sul fronte finanziario, Salvini ha aggiunto: “Nel decreto c’è la rimodulazione dei fondi, quindi sono determinato ad aprire questi benedetti cantieri”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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