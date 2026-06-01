Un passeggero si è addormentato sul bus e ha ricevuto una multa. La sanzione è stata applicata perché, secondo le autorità, non aveva validato il titolo di viaggio prima di addormentarsi. L’autista ha segnalato la situazione e chiamato le forze dell’ordine. La multa è stata emessa a causa della mancata convalida del biglietto, nonostante il passeggero fosse in stato di sonno. La vicenda ha suscitato discussioni sulla rigidità delle regole.

Una storia di precisione estrema, tanto da sconfinare, come sostenuto da tanti, in eccessivo zelo se non addirittura in un travalicamento del buon senso, arriva dal trevigiano, dove un giovane studente ha subito una multa da 58 euro per essersi addormentato a bordo di un bus ed aver superato la fermata a cui sarebbe dovuto scendere. Il protagonista della discussa vicenda, che si è verificata nella mattinata dello scorso giovedì 28 maggio, è uno studente di 15 anni originario di Zero Branco, comune della provincia di Treviso. L'adolescente, in possesso di regolare abbonamento del costo di 67,50 euro, si trovava come ogni giorno a bordo del bus della linea 101 Treviso-Padova, e stava facendo ritorno a casa dopo una giornata a scuola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si addormenta sul bus e viene multato: ecco perché

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Studente di 15 anni si addormenta sul bus e perde la fermata. Multa di 58€ nonostante l'abbonamento

Notizie e thread social correlati

Varese, impiegata si addormenta sul divano e viene licenziata: giudice annulla il provvedimentoUn'impiegata di Varese era stata licenziata dopo essersi addormentata sul divano durante l'orario di lavoro.

Varese, impiegata neomamma si addormenta sul divano e viene licenziata: giudice annulla il provvedimentoA Varese, una donna impiegata e neomamma è stata licenziata dopo essersi addormentata sul divano.

Temi più discussi: Studente si addormenta in bus e salta la fermata, multa da 58 euro pur con abbonamento; Sos caldo e zanzare in carcere a Bologna, 'puzza e muffa nelle celle'; Si addormenta in autobus e salta la fermata, multa di 58 euro a uno studente di 15 anni.

Studente si addormenta in bus e salta la fermata, multa da 58 euro pur con abbonamento. Nel Trevigiano, 15enne di ritorno da scuola svegliato e multato dal controllore #ANSA x.com

Studente si addormenta in bus e salta la fermata, multa da 58 euro pur con abbonamentoUn 15 enne si addormenta sul bus, saltando così la sua fermata, venendo poi multato dal controllore che lo ha svegliato per 58 euro nonostante il giovane fosse in possesso di un abbonamento mensile. ( ... ansa.it

Treviso, studente si addormenta sul bus e salta la fermata: il controllore gli fa una multa di 58 euroUn quindicenne di Zero Branco si è addormentato sul bus Treviso-Padova e ha finito per superare la fermata prevista ... fanpage.it