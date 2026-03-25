Insegnante accoltellata da studente di terza media | grave docente di 58 anni ricoverata in codice rosso a Bergamo

Un insegnante di 58 anni è stata ferita gravemente da un colpo di lama da uno studente di terza media davanti a una scuola di Bergamo. La donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio, mentre l'istituto era frequentato da studenti e personale scolastico. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Uno studente di terza media accoltella l'insegnante di francese davanti scuola. La docente cinquantottenne è gravissima in codice rosso L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Insegnante accoltellata da uno studente. "È grave"Una professoressa di 57 anni sarebbe stata accoltellata questa mattina a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, da uno studente. Carraia, grave incidente tra auto e moto: uomo di 40 anni in codice rosso al Cisanello, indagini in corso.Grave incidente stradale a Carraia: un uomo di quarant’anni ricoverato in codice rosso al Cisanello Un violento impatto tra un’auto e una moto... Contenuti utili per approfondire Insegnante accoltellata Temi più discussi: La protesta dei fuorisede. TikTok, boom di #iovotono; Toghe come un cancro. La campagna degli insulti della destra senza freni; Caccia al voto dei giovani. Meloni va da Fedez. Schlein: Li escludono; Perché non serve raggiungere il quorum al referendum sulla giustizia. Studente di terza media accoltella un’insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario: è gravissimaUn’insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata da uno studente, questa mattina, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata subito soccorsa e ora si trova ... ilmessaggero.it Trescore Balneario, insegnante accoltellata da studente, è graveL'aggressione sarebbe avvenuta all'ingresso dell'istituto Comprensivo del comune bergamasco. La donna, 58 anni, trasportata in ospedale con l'elisoccorso ... rainews.it Un’insegnante di francese di 58 anni è stata accoltellata da uno studente davanti all’istituto in cui lavorava, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna, ora in gravi condizioni, è stata subito soccorsa, poi è stata trasferita in elisoccorso all’ospedal - facebook.com facebook