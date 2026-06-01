Sì a Sant’Angelo no a Codogno | la contesa sulla visita del Papa

Il Papa visiterà Sant’Angelo Lodigiano il 20 giugno, mentre a Codogno non sono previsti eventi papali. Nonostante la distanza di circa cinque minuti in elicottero tra le due località, la visita si svolgerà esclusivamente a Sant’Angelo. La scelta di fermarsi nella città natale di Santa Francesca Cabrini è stata confermata, mentre non ci sono indicazioni di visite o incontri ufficiali a Codogno.

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) - Basterebbero cinque minuti in elicottero da Sant’Angelo Lodigiano a Codogn o, eppure Papa Leone XIV il 20 giugno si fermerà solo nella città natale d i Santa Francesca Cabrini. La scelta ha sollevato qualche discussione a Codogno, città dove la Santa fondò la sua prima casa missionari a e dov e l’esclusione dal programma ufficiale ha portato con sé discussioni e un pizzico di comprensibile rammarico. A dare voce a questo stato d’animo era stato l’editoriale del mensile codognese, chiedendosi come mai l a reliquia del cuore della Santa, custodita dal 1942 nella casa dell’Istituto Missionario, debba essere portata fino a Sant’Angelo, quando il Pontefice avrebbe potuto recarsi a venerarla nel luogo di custodia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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