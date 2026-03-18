Shaila Gatta e Helena Prestes sono state le protagoniste dell’edizione 2024 del Grande Fratello. Recentemente, sui social, si è discusso di un presunto caso di somiglianza tra le due, portando a una decisione da parte di una delle due influencer. La vicenda ha suscitato attenzione tra i follower e i media online, alimentando conversazioni sulle dinamiche di confronto sui social network.

Shaila Gatta e Helena Prestes sono state le grandi protagoniste dell'edizione 2024 del Grande Fratello. A distanza di un anno dalla conclusione del reality show, ecco che le due donne torneranno a sfidarsi in un nuovo programma in uscita su Amazon Prime Video. Nel frattempo, l'ex velina mora di Striscia La Notizia ha preso una decisione social uguale ad altri ex gieffini come Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti. Shaila Gatta ha pubblicato un post nel suo canale broadcast di Instagram dove ha fatto una domanda ai suoi seguaci. La donna ha scritto il seguente messaggio: "Ciao amiche mie, come state? So che vi... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Shaila Gatta copia Helena Prestes: presa una decisione social

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