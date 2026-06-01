Da pochi giorni è disponibili su Prime Video un nuovo reality, The 50 Italia, al quale hanno partecipato sia Shaila Gatta che Helena Prestes. Ricordando i loro trascorsi al Grande Fratello Vip i telespettatori erano convinti che sarebbero scoppiati dei battibecchi tra loro, ma non è stato così. È passato un po' di tempo dall'esperienza vissuta nella casa più spiata dagli italiani e Shaila Gatta sui social ha chiaramente lasciato intendere che per lei è acqua passata ciò che è successo durante quel percorso. Un utente sul suo profilo Instagram l'ha definita una dea e le ha detto che avrebbe mangiato Helena Prestes. Lei ha così risposto: "Chi è in pace con se stesso non vede rivali ovunque. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Shaila Gatta a The 50 Italia con Helena Prestes: “Chi è in pace con se stesso non vede rivali”

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Shaila Gatta e Helena Prestes Un'Inaspettata Alleanza in The 50 Italia

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