Durante il concerto di Bad Bunny, a cui hanno assistito oltre 64.000 persone, un video ha catturato l’attenzione sui social. Nel filmato si vede un’attrice famosa scambiarsi sguardi intensi con il cantante, suscitando rumors di un possibile flirt. Tuttavia, un dettaglio nel video ha smentito immediatamente le voci, rivelando che si trattava di un semplice scambio di sguardi tra amici. Lo spettacolo ha trasformato lo stadio in una grande festa latina, attirando l’interesse del pubblico online.

Oltre 64mila persone, uno stadio trasformato in una gigantesca festa latina, e un video che nel giro di poche ore ha conquistato ogni angolo del web. Il concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano di Madrid è stato molto più di un semplice evento musicale: è diventato il palcoscenico involontario di uno dei momenti più virali dell’anno, con protagonista l’attrice spagnola Ester Exposito. Sei anni dopo la sua ultima esibizione in Spagna, Benito Antonio Martinez Ocasio, questo il vero nome del cantante portoricano, è tornato a Madrid per inaugurare la sua residency con uno spettacolo pensato per celebrare le radici culturali della sua terra. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sguardi di fuoco al concerto di Bad Bunny con un’attrice famosa: ma un dettaglio spegne subito il gossip

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