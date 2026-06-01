Il concerto di Bad Bunny in Europa il 22 maggio ha attirato numerosi vip nella sua venue. Tra i presenti, anche una nota influencer italiana, che ha condiviso foto e video dell’evento sui social. La presenza di personalità famose ha suscitato discussioni tra i fan e sui social, dove alcuni hanno criticato l’afflusso di celebrità, mentre altri hanno lodato l’atmosfera esclusiva del live. La serata ha visto anche momenti di grande entusiasmo tra il pubblico.

Il Debí Tirar Más Fotos World Tour di Bad Bunny ha toccato l’Europa lo scorso 22 maggio con un’accoglienza trionfale. Tutte le date sono andate sold out, consolidando il successo del cantante portoricano come una delle forze più potenti della musica latina contemporanea. Ma dietro l’entusiasmo del pubblico e le recensioni entusiastiche si è aperta una crepa inaspettata, una polemica che ha diviso i fan e messo in discussione la coerenza tra messaggio artistico e prassi concreta. Al centro del dibattito c’è la casita, elemento scenografico diventato simbolo iconico della residenza “ No Me Quiero Ir De Aquí ” che Benito Antonio Martínez Ocasio, vero nome dell’artista, ha tenuto per dieci settimane a El Coliseo di San Juan, Porto Rico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bad Bunny riempie la sua “casita” di vip, ma scoppia la polemica: c’entra anche una famosa influencer italiana

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Bad Bunny sorprende a fans sin VIP: ¿El nuevo escenario es realmente una estrategia de marketing

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