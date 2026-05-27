La Tav Treviglio si guadagna due match point per la finale | battuta Montecatini in gara-3

La TAV Treviglio ha vinto gara-3 contro Montecatini, conquistando così due match point per la finale. La squadra di casa si è imposta nel terzo incontro della serie di semifinale, portandosi in vantaggio e mettendo pressione sull’avversario. La vittoria permette alla Treviglio di avvicinarsi alla qualificazione finale, con due successi necessari per chiudere la serie. La partita si è svolta in casa della squadra locale.

La TAV Treviglio è padrona in casa propria e torna a condurre la serie di semifinale con Montecatini. Conducendo anche con ampi margini (+23), i biancoverdi reggono alla reazione dei toscani e, con un Morina in grande spolvero (22 punti), vincono 76-62 la terza gara con La T Tecnica Gema Montecatini. Villa parte con Anchisi, Rubbini, Reati, Taflaj e Agostini in quintetto, mentre Andreazza ripropone Bargnesi, Jackson, D’Alessandro, Acunzo e Bedin. I ritmi d’avvio sono molto bassi, con Bargnesi che segna tutti i 5 punti rossoblù dei primi 5?. Treviglio fa peggio con l’unico canestro di Rubbini e un libero di Reati, tirando 04 da tre con quattro giocatori diversi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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