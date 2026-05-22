Colpo in gara-1 in trasferta della Tav Treviglio espugnata Montecatini per iniziare la serie

La TAV Treviglio ha vinto la prima gara della serie di semifinale in trasferta, battendo in trasferta la T Tecnica Gema Montecatini al PalaTerme. La squadra ospite ha conquistato un risultato positivo in un match disputato lontano dal proprio impianto, aprendo così con un successo la serie che si sta svolgendo a eliminazione diretta. La partita ha visto un equilibrio tra le formazioni, con Treviglio che è riuscita a prevalere nel finale.

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La TAV Treviglio sbanca il PalaTerme e inizia al meglio la serie di semifinale con La T Tecnica Gema Montecatini. La difesa biancoverde continua a fare prodigi, in fase offensiva si alternano Zanetti, Agostini e Rubbini: 67-76 e primo punto nella sfida di playoff. Decisivo il break finale di 9-0 in 80?. Per la serie di semifinale, Villa si affida ai soliti cinque del primo turno: Morina, Restelli, Reati, Zanetti e Agostini. Variazioni sul tema per Andreazza, che parte con Burini, Isotta, Passoni, Acunzo e Strautmanis. Qualche scoria dell’overtime di gara5 con Chiusi sembra emergere in casa La T Tecnica, che si fa sorprendere da Treviglio: con Morina, Agostini (da 3) e Zanetti è 0-7 in 2?. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Tav Treviglio torna alla vittoria in trasferta: espugnata PiacenzaLa TAV Treviglio ritrova il sorriso, l’appuntamento con i due punti e doma i lupi della Bakery. La Tav Treviglio perde gara-1 a Latina. Domenica sera gara-2 per tenere aperta la serieLa TAV Treviglio perde gara1 dei quarti di finale playoff con Latina, ma i 40? minuti sul parquet laziale vedono lottare i biancoverdi. La Tav Treviglio completa il capolavoro: vittoria a Latina, serie ribaltata e qualificazione in semifinaleDal 2-0 al 2-2 la rimonta costruita in casa, poi il colpo decisivo in trasferta per completare l'opera. Ora è sfida alla T Gema Montecatini. Si comincia in Toscana giovedì ... bergamonews.it Latina gioca di squadra ed ha la meglio su Treviglio in gara-1 dei quarti di finaleLa Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prende gara-1 dei quarti di finale playoff e lo fa con la forza del gruppo, della difesa e dell’esperienza. Al termine di quaranta minuti intensi, spigolo ... latinaoggi.eu