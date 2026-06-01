Un manager turco è stato arrestato all'aeroporto di Bergamo mentre tentava di partire con la famiglia per Istanbul. La polizia lo ha fermato prima dell’imbarco, mentre si trovava con i manovali indiani che sfruttava. Il sospettato aveva programmato di fuggire, ma è stato bloccato prima di lasciare l’Italia. L’arresto segue un’indagine sulle condizioni di lavoro di alcuni operai coinvolti.

I carabinieri lo hanno fermato all'aeroporto di Bergamo con la sua famiglia, mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto a Instanbul. Il manager turco Ilas Demir, 49 anni, stava cercando di lasciare in fretta e furia l'Italia. Stava costruendo a Milano - ex area del Tiro a Segno di piazzale Accursio - la sede del consolato generale degli Stati Uniti: un cantiere da 200 milioni di dollari, per conto della statunitense "Caddell Construction Co. LLC". Ma, secondo la Procura di Milano, sfruttava centinaia di manovali indiani, pagati 2 euro all'ora, come raccontato nei giorni scorsi dal Corriere della Sera, e trattandoli come schiavi. I pm di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Demir. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sfruttava manovali indiani. Arrestato il manager turco: voleva fuggire a Istanbul

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