Il cantiere del consolato americano Voleva fuggire manager in cella | Sali sul primo aereo per la Turchia

Da ilgiorno.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giorno dopo l’indagine per caporalato, il manager coinvolto nel cantiere del consolato americano ha tentato di fuggire. Era stato arrestato e si trovava in cella quando ha chiesto di salire sul primo volo disponibile per la Turchia. La polizia ha intercettato il tentativo di fuga e ha impedito che partisse. La vicenda riguarda un cantiere legato a lavori per un consolato e coinvolge anche un’altra società.

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Il 30 maggio, cioè il giorno dopo essere stato indagato per caporalato insieme alla Caddell Costruction, la società di cui è uno dei responsabili in Italia, che sta costruendo l’edificio che sarà la nuova sede del Consolato Usa a Milano, aveva comprato un biglietto aereo per lui e la famiglia, diretto a Istanbul. Intercettato nella sua fuga, il turco Ulas Demir è stato bloccato all’aeroporto di Orio al Serio e portato in carcere a Bergamo. A firmare il provvedimento di fermo, che dovrà essere convalidato dal gip, per "pericolo di fuga concreto, reale e imminente" è stato il pm Paolo Storari, titolare dell’inchiesta insieme al collega Mauro Clerici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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