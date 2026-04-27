A Milano sono iniziati gli interrogatori dei quattro uomini arrestati nell'ambito di un'indagine sulla presunta attività di sfruttamento della prostituzione, coinvolgendo anche alcuni calciatori. Le accuse formulano accuse di sfruttamento e associazione a delinquere. Gli arresti sono stati eseguiti nelle scorse settimane e le autorità stanno ascoltando gli indagati per chiarire i dettagli delle loro responsabilità. Le indagini proseguono per raccogliere ulteriori elementi.

Milano, 27 aprile 2026 – Giornata parecchio importante per quanto riguarda il caso sul presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di escort, in particolare, per calciatori anche della serie A, che sarebbero stati agganciati prima con feste e serate in locali vip e di lusso della movida milanese. Sono infatti iniziati questa mattina, davanti alla gip di Milano Chiara Valori, gli interrogatori di garanzia dei quattro arrestati nell'inchiesta della Procura di Milano. Chi andrà davanti ai giudici. Oggi verranno ascoltati dalla giudice, nell'inchiesta della procuratrice aggiunta Bruna Albertini e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, compagni di vita e ritenuti i "promotori e dominus" dell'associazione per delinquere con al centro la presunta società "schermo" Ma.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta escort con calciatori coinvolti: a Milano cominciano gli interrogatori dei quattro arrestati per sfruttamento della prostituzione

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