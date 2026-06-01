Sfida tra catamarani a Sferracavallo | ecco i vincitori della Regata nazionale formula 18

Notizia in breve

A Sferracavallo si è svolta la Regata nazionale formula 18, conclusasi dopo otto prove. La competizione ha visto sfidarsi una flotta di 12 catamarani, con le regate che si sono svolte nel circolo velico locale. Al termine delle prove, sono stati annunciati i vincitori della gara, senza ulteriori dettagli sulla classifica o sul risultato finale.