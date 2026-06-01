Sfida tra catamarani a Sferracavallo | ecco i vincitori della Regata nazionale formula 18
A Sferracavallo si è svolta la Regata nazionale formula 18, conclusasi dopo otto prove. La competizione ha visto sfidarsi una flotta di 12 catamarani, con le regate che si sono svolte nel circolo velico locale. Al termine delle prove, sono stati annunciati i vincitori della gara, senza ulteriori dettagli sulla classifica o sul risultato finale.
Dopo otto prove disputate si è conclusa al Circolo velico Sferracavallo la Regata nazionale formula 18 che ha visto impegnata in competizione una flotta di 12 catamarani. L’ultima giornata si è aperta con previsioni che annunciavano un leggero vento di maestrale tra i 4 e i 6 nodi. Condizioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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