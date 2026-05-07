Regata nazionale di catamarani a Vasto | scatta l’ordinanza della guardia costiera
Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, il litorale di Vasto ospiterà la regata nazionale di catamarani classe A denominata “Costa dei Trabocchi”. La guardia costiera ha emanato un’ordinanza per regolamentare le attività in mare durante l’evento, che coinvolge equipaggi provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione si svolgerà lungo le acque che si affacciano sulla costa, interessando le zone vicine al tracciato di gara.
Fine settimana all’insegna della vela sul litorale di Vasto, dove il 9 e 10 maggio si svolgerà la regata nazionale di catamarani classe A “Costa dei Trabocchi”. In vista della manifestazione, l’Ufficio circondariale marittimo – guardia costiera di Vasto ha emanato l’ordinanza numero 13 del 2026.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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