Podismo ’Pasqua Eco Trail-Le porte della Val d’Orcia 2026’ Ecco tutti i vincitori della grande sfida nella natura

Si è conclusa con un’ampia partecipazione l’edizione 2026 della Pasqua Eco Trail, evento di podismo che si svolge nella Val d’Orcia. La gara ha visto la presenza di numerosi atleti che hanno affrontato i diversi percorsi proposti, in un contesto naturale e suggestivo. Alla fine della competizione sono stati annunciati i vincitori della sfida, che hanno attraversato con successo i percorsi all’interno della rinomata area toscana.

Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo l’edizione 2026 della Pasqua Eco Trail, l’evento che segna siimbolicamente l’inizio della stagione della Tuscany Crossing e accompagna gli atleti alla scoperta autentica della Val d’Orcia. Due giornate di sport, territorio e spirito trail, nel Comune di Montalcino a Montisi e Torrenieri, con due percorsi da 19 chilometri caratterizzati da essenzialità e contatto diretto con l’ambiente: nessun artificio, solo esperien concluse con il classico terzo tempo trail a tavola. Uno sguardo ai nomi dei vincitori e delle vincitrici: Monte-Isi Ecotrail – 4 aprile 2026 Podio maschile: Michele Lazzaroni (Brescia 25Cento Atletica) – 1:17:23 Marco Ciamaglia (Pol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Podismo. ’Pasqua Eco Trail-Le porte della Val d’Orcia 2026’. Ecco tutti i vincitori della grande sfida nella natura Rally della Val d’Orcia 2026: al via le iscrizioni della diciassettesima edizioneL’evento, in programma sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, si svilupperà su due giornate di gara, con il borgo di Radicofani (Siena), eletto ancora... Il Treno Natura torna in primavera: gli appuntamenti a bordo della locomotiva che attraversa la Val d’OrciaIl percorso nel cuore della Val d'Orcia si chiama Treno Natura: circa 50 chilometri nel cuore della Toscana, alla scoperta dei suoi paesaggi, di... Argomenti più discussi: Montalcino (SI) – Pasqua Eco Trail: Colicci e Matrone vincono la combinata; Montalcino per lo sport. Calendario di eventi; Pistoia-Abetone: torna il traguardo a Le Piastre; Podismo. ’Pasqua Eco Trail-Le porte della Val d’Orcia 2026’. Ecco tutti i vincitori della grande sfida nella natura. Podismo. 'Pasqua Eco Trail-Le porte della Val d'Orcia 2026'. Ecco tutti i vincitori della grande sfida nella naturaSi è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo l’edizione 2026 della Pasqua Eco Trail, l’evento che segna siimbolicamente l’inizio ... msn.com Pasqua Ecotrail ....Monte-Isi Eco Trail ritrovo e partenza arrivo presso la Contrada della Piazza a Montisi 50 mt dalla Grancia, docce presso il campo Sportivo 1 km circa. il borgo e' chiuso al traffico - facebook.com facebook