Sfida a Cerundolo chance per ’vendicare’ Sinner Il ragazzo ritrovato ’The Hammer’ può tutto

Il ragazzo ha battuto il favorito in tre set, ottenendo una vittoria importante contro il numero uno del torneo. La partita è stata segnata da un andamento altalenante, con momenti di grande pressione e altri di difficoltà. La vittoria permette al giovane di accedere ai quarti di finale, offrendo una possibile rivincita in vista di future sfide. La tensione si è fatta sentire, ma alla fine il risultato ha premiato la determinazione.

’Un giorno sembra l’ultimo e l’altro è da impazzire’. Pensi a Matteo Berrettini e automaticamente ribattezzi il titolo della hit di Jovanotti in ’Ragazzo ritrovato’. Perché il romano ha conosciuto gli alti, gli altissimi dello sport, ma anche i bassi, gli abissi e le tenebre degli infortuni. Per questo è un piacere ogni volta vedere che in quel metro e novanta e passa di muscoli c’è ancora il tennista arrivato in finale a Wimbledon. Tecnica sì, onore pure (soprattutto in azzurro) e la voglia di non mollare mai di chi è cresciuto nello sport con una famiglia alle spalle. Si è visto nelle cinque ore di lotta contro Comesana e ci si aspetta tanto anche oggi contro Juan Manuel Cerundolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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A challenge to Cerundolo, a chance to avenge Sinner. The reunited boy, The Hammer, can do anything.'One day seems like the last, and the next feels like madness.' You think of Matteo Berrettini and you automatically rename the title ... sport.quotidiano.net

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