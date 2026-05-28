Al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner affronta Juan Manuel Cerundolo, mentre il caldo intenso che investe Parigi rappresenta un ulteriore ostacolo. La giornata è caratterizzata da temperature elevate che influenzano l’atmosfera sui campi del torneo. Sinner e Cerundolo si preparano a giocare nonostante le condizioni climatiche estreme, che potrebbero incidere sulla prestazione di entrambi i giocatori.

Non soltanto Juan Manuel Cerundolo. Per Jannik Sinner il vero avversario del secondo turno al Roland Garros potrebbe essere anche il caldo soffocante che oggi avvolge Parigi. Il numero uno del mondo scende in campo sul Philippe Chatrier per affrontare l’argentino, fratello minore di Francisco Cerundolo, in un match che apre il programma della giornata a mezzogiorno, nell’orario più caldo. Temperature oltre i 30 gradi. Per oggi, giovedì 28 maggio, nella capitale francese sono previste temperature intorno ai 30 gradi già nelle prime ore del pomeriggio. Condizioni molto diverse rispetto all’esordio serale di martedì scorso, quando Sinner aveva battuto in tre set il francese Tabur con temperature decisamente più miti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner sfida Cerundolo e il caldo torrido di Parigi al Roland Garros

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