Sinner-Cerundolo può venire sospesa per troppo caldo? Come funziona il regolamento della heat policy

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros 2026 è previsto per oggi alle 12. La partita potrebbe essere sospesa o rinviata se le temperature superano i limiti stabiliti dal regolamento sulla heat policy, che prevede l’interruzione delle gare in condizioni climatiche estreme. La decisione viene presa dal supervisore del torneo in base alle condizioni del momento. La regolamentazione mira a tutelare la salute dei giocatori e garantire condizioni di gioco sicure.

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Jannik Sinner giocherà contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo il match del secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis oggi, giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 12.00 sul Court Philippe Chatrier, il campo principale del secondo torneo stagionale del Grand Slam. Il rischio maggiore è legato al grande caldo annunciato a mezzogiorno a Parigi: la Extreme Weather Policy dei tornei del Grand Slam determina i limiti entro i quali si può disputare un match e, di conseguenza, quando invece questo vada sospeso fino ad un miglioramento delle condizioni. A determinare le condizioni in cui è possibile giocare è il Wet-Bulb Globe Temperature: i parametri presi in considerazione sono  la temperatura dell’aria, l’umidità, l’esposizione al sole ed al vento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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