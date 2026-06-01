Settore Giovanile Inter settimana di gioia per la filiera nerazzurra | l’Under 15 è in semifinale scudetto Donato in gol con l’italia U17 Il recap

Da internews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Under 15 dell’Inter si è qualificata per la semifinale scudetto, mentre un giocatore del settore giovanile ha segnato con l’Italia U17. La squadra nerazzurra ha ottenuto un risultato importante nel campionato nazionale, e un altro talento ha contribuito con un gol in una partita internazionale. La settimana si chiude con due successi e un riconoscimento per i giovani nerazzurri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, nerazzurri protagonisti in campionato e in Europa con due categorie: U15 in semifinale, Donato segna con l’italia. Il resoconto e il tabellino di Danimarca Italia U17. Solo grandi gioie nella settimana a cavallo fra la fine di maggio e l’inizio di giugno per il settore giovanile inter. Da una parte l’Under 15 di mister Solivellas ha staccato il pass per le semifinali battendo il Parma: andata vincente per l’inter, 3-2 il punteggio e 0-0 il ritorno. I nerazzurri eliminano una delle concorrenti più agguerrite e ora dovranno vedersela contro l’Empoli che a sua volta ha superato il Genoa nel doppio confronto. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

settore giovanile inter settimana di gioia per la filiera nerazzurra l8217under 15 232 in semifinale scudetto donato in gol con l8217italia u17 il recap
© Internews24.com - Settore Giovanile Inter, settimana di gioia per la filiera nerazzurra: l’Under 15 è in semifinale scudetto, Donato in gol con l’italia U17. Il recap
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Settore Giovanile Inter, l’Under 15 a valanga sulla Lazio e pari all’andata per l’U16: il recap settimanaleNella settimana del settore giovanile dell’Inter, l’Under 15 ha conquistato una vittoria netta contro la Lazio, mentre l’Under 16 ha pareggiato la...

Settore Giovanile Inter, rimonta dell’Under 16 che passa il turno e prima sfida ok per l’Under 15: i risultati della settimanaNella settimana del settore giovanile dell’Inter, l’Under 16 ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale grazie a una rimonta e alla...

Temi più discussi: Settore giovanile, le gare del weekend; IL PROGRAMMA DEL WEEKEND - L`Under 18 attende l`Inter; Settore giovanile, le gare del weekend; Giovanili, il programma del weekend.

settore giovanile inter settore giovanile inter settimanaUltimissime Inter live: rivoluzione nel settore giovanile, Jones possibile primo colpo dell’estateUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro dell ... msn.com

settore giovanile inter settore giovanile inter settimanaInter, settore giovanile: resta Tarantino, rinnovo fatto. Marotta perdona la scappatella RomaMassimo Tarantino, dopo la trattativa con la Roma, resterà all'Inter come responsabile del settore giovanile ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web