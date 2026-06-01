L’Under 15 dell’Inter si è qualificata per la semifinale scudetto, mentre un giocatore del settore giovanile ha segnato con l’Italia U17. La squadra nerazzurra ha ottenuto un risultato importante nel campionato nazionale, e un altro talento ha contribuito con un gol in una partita internazionale. La settimana si chiude con due successi e un riconoscimento per i giovani nerazzurri.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, nerazzurri protagonisti in campionato e in Europa con due categorie: U15 in semifinale, Donato segna con l’italia. Il resoconto e il tabellino di Danimarca Italia U17. Solo grandi gioie nella settimana a cavallo fra la fine di maggio e l’inizio di giugno per il settore giovanile inter. Da una parte l’Under 15 di mister Solivellas ha staccato il pass per le semifinali battendo il Parma: andata vincente per l’inter, 3-2 il punteggio e 0-0 il ritorno. I nerazzurri eliminano una delle concorrenti più agguerrite e ora dovranno vedersela contro l’Empoli che a sua volta ha superato il Genoa nel doppio confronto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Settore Giovanile Inter, settimana di gioia per la filiera nerazzurra: l’Under 15 è in semifinale scudetto, Donato in gol con l’italia U17. Il recap

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