Nella settimana del settore giovanile dell’Inter, l’Under 15 ha conquistato una vittoria netta contro la Lazio, mentre l’Under 16 ha pareggiato la sfida di andata. Solivellas ha superato senza difficoltà il turno dei quarti di finale, mentre l’Under 16 di Dellafiore ha ottenuto il primo pareggio in questa fase della competizione. Risultati che testimoniano l’andamento delle squadre nelle rispettive competizioni.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, Solivellas accede ai quarti di finale senza problemi e prima sfida in pareggio per l’Under 16 di Dellafiore. Il resoconto settimanale. Weekend ricco di gol per il Settore Giovanile Inter che ha visto impegnate due Under sul campo di Lazio e a Bologna. Ma ecco i risultati nello specifico e la situazione aggiornata dopo l’ultima settimana giocata. L’Inter Under 15 ha battuto anche al ritorno la Lazio, un secco 3-0 che permette ai ragazzi di Solivellas di accedere ai quarti di finale del campionato, dove incroceranno in doppia sfida il Parma, andata in casa e ritorno in Emilia. Solo un pareggio all’andata invece per l’Under 16 di Dellafiore che a Bologna non va oltre l’1-1.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Settore Giovanile Inter, l’Under 15 a valanga sulla Lazio e pari all’andata per l’U16: il recap settimanale

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