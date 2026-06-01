Settimana nera per i pedoni italiani | 10 morti in soli sette giorni

Nell’ultima settimana, dieci pedoni hanno perso la vita in incidenti stradali, portando il totale delle vittime dall’inizio dell’anno a 175. I dati sono stati diffusi dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, che monitora settimanalmente gli incidenti mortali che coinvolgono pedoni. La settimana si è conclusa con un numero elevato di decessi tra i soggetti più vulnerabili sulla strada.

Dieci pedoni morti nell’ultima settimana e 175 vittime complessive dall’inizio dell’anno. È il quadro che emerge dall’ultimo aggiornamento dell’ Osservatorio Sapidata-Asaps, che monitora settimanalmente gli incidenti mortali che coinvolgono gli utenti più vulnerabili della strada. Il dato assume particolare rilievo se rapportato ai giorni trascorsi, nei primi 152 giorni del 2026 si contano 175 decessi, con una media superiore a un pedone ucciso al giorno. Un ritmo che evidenzia la costanza e la gravità del fenomeno sulle strade italiane. Nel confronto con lo stesso periodo del 2025, quando le vittime erano state 147, si registra un incremento del 19 per cento. 🔗 Leggi su Open.online

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