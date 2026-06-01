Nell’ultima settimana sono state registrate dieci vittime tra i pedoni, portando a 175 il totale dei decessi da inizio anno. Nei primi cinque mesi dell’anno, i morti sono cresciuti del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’associazione che monitora la sicurezza stradale evidenzia un aumento costante delle vittime tra i pedoni, senza specificare le cause. La cifra complessiva dei decessi da inizio anno si riferisce a incidenti stradali in cui sono rimaste coinvolte persone che attraversavano o camminavano lungo la strada.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dieci vittime nell’ultima settimana, +19% dei morti nei primi cinque mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: sono 175 i pedoni deceduti in Italia dall’1 gennaio, secondo i dati forniti dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. Le vittime, gli utenti più deboli della strada, sono 115 maschi e 60 femmine, di cui ben 85 avevano più di 65 anni, poco meno della metà del totale. Nel conteggio suddiviso per mese, i morti sono stati 47 in gennaio, 29 in febbraio, 40 in marzo, 27 in aprile, 32 in maggio. Lombardia in testa con 25 decessi, seguita da Lazio e Piemonte con 19 e dal Veneto con 17. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Asaps, strage di pedoni senza fine: “175 morti da inizio anno, dieci solo nell’ultima settimana”

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