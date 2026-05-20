Negli ultimi incidenti stradali registrati in città, quattro delle sette vittime sono state ciclisti o pedoni. Questi utenti deboli rappresentano la maggior parte delle persone decedute in incidenti recenti, evidenziando la loro fragilità rispetto ai veicoli motorizzati. Le autorità stanno analizzando i dati per capire le cause di questi eventi e valutare eventuali interventi in termini di sicurezza e prevenzione. La situazione solleva preoccupazioni sulla tutela di chi utilizza modalità di trasporto più vulnerabili.

Ciclisti e pedoni rimangono i soggetti più vulnerabili sulle strade della città. Uno degli elementi più allarmante che emerge quando si analizzano dati e statistiche che riguardano gli incidenti stradali è sempre quello riferito alla cosiddetta utenza debole, quindi a chi sulle strade si sposta più lentamente e non è ’protetto’ da un veicolo. E i dati sugli incidenti rilevati a Monza nel triennio 2023, 2024 e 2025 confermano che quando in uno scontro è coinvolta una bicicletta, il rischio che qualcuno si faccia male è altissimo e accade almeno 8 volte ogni 10, mentre nel caso sia coinvolta una persona a piedi è praticamente certo, con quasi la totalità dei pedoni che riportano conseguenze fisiche di qualche tipo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli utenti più deboli. Quattro dei sette morti sono ciclisti o pedoni

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