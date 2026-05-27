Notte di fuoco a Poggio Imperiale | fiamme distruggono tre furgoni di una azienda di prodotti ittici

Nella notte a Poggio Imperiale, un incendio ha bruciato tre furgoni con cella frigorifero di un’azienda di prodotti ittici. L’incendio, di probabile origine dolosa, ha causato ingenti danni ai veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

Grave intimidazione, nel corso della notte, a Poggio Imperiale, dove un incendio - quasi certamente di natura dolosa - ha distrutto tre furgoni con cella frigorifero di una azienda del posto, che si occupa della vendita di prodotti ittici. Il fatto è successo nella notte tra martedì e mercoledì. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Autobotte esplode in autogrill sulla A1 a Teano, chiusa autostrada verso Napoli e Roma

Notizie e thread social correlati

Incendio alla Cooperativa San Bovo: fiamme distruggono magazzino e furgoniUn incendio ha interessato la Cooperativa San Bovo, distruggendo un magazzino e alcuni furgoni.

Fuoco nell’hinterland leccese: fiamme distruggono due auto e ne coinvolgono altre treNella notte a Monteroni di Lecce, un incendio ha interessato diverse automobili nell’hinterland leccese.

Temi più discussi: Notte di fuoco all'Infernetto: quattro auto in fiamme, non è esclusa la pista dolosa; Notte di fuoco a Coseano: incendio devasta una legnaia nella frazione di Cisterna; Notte di fuoco nel Salento: incendio davanti a un'officina, tre auto in fiamme; Fiamme nella notte nella zona industriale di Ruvo: brucia un capannone in costruzione.

Lavoravamo tra i fogli dell'archivio storico che volavano come farfalle bruciate #Firenze, #27maggio 1993. A 33 anni dalla strage mafiosa di via dei Georgofili, i #vigilidelfuoco ricordano le 5 vite spezzate dall'esplosione. Quella notte le squadre scavarono tra x.com

Perché il re della notte è morto dopo essere stato colpito da un pugnale valyriano reddit

Incendio devasta la rimessa (FOTO): notte di lavoro per una quarantina di vigili del fuoco. Trattori distrutti ma casa salvaSANZENO. Un incendio visibile a grande distanza. A bruciare la tettoia di una rimessa. Notte di lavoro per i vigili del fuoco. L'allerta è scattata poco dopo l'1 tra lunedì 25 e martedì 26 maggio quan ... ildolomiti.it

Notte di fuoco a Grammichele: incendio in un alloggio popolare provoca due feritiUn'anziana è rimasta intossicata e un inquilino è stato ricoverato in ospedale; tra ipotesi al vaglio solitudine e precarietà ... lasicilia.it