Incendio a Fiumicino | bruciano otto furgoni della ditta di trasporti Sda

Otto furgoni sono stati distrutti da un incendio nel parcheggio di una ditta di trasporti a Fiumicino. L’incendio si è sviluppato nel deposito della SDA Express Courier. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Incendio a Fiumicino, in provincia di Roma. Otto furgoni sono andati a fuoco nel parcheggio di SDA Express Courier. Le fiamme sono divampate nel corso della notte con i vigili del fuoco a lavoro diverse ore per spegnerle e mettere in sicurezza l'area.Incendio a FiumicinoL'intervento intorno alle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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