InCanto 2026 | torna a Sesto Fiorentino la rassegna di canto di tradizione orale e di nuova espressività con concerti spettacoli teatro libri e incontri

A Sesto Fiorentino torna InCanto, la rassegna dedicata al canto di tradizione orale e alla nuova espressività. Per il trentunesimo anno, l’evento propone concerti, spettacoli, teatro, incontri e presentazioni di libri. La manifestazione coincide con i sessant’anni dell’Istituto Ernesto de Martino. La rassegna si svolge nel corso di vari eventi distribuiti nel territorio locale.

InCanto, la rassegna di canto di tradizione orale e di nuova espressività dell’Istituto Ernesto de Martino di Sesto Fiorentino è arrivata alla sua trentunesima edizione, traguardo che coincide con i 60 anni dell’istituto. Il programma del 2026 intreccia la presenza di alcuni protagonisti della.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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