Drone colpisce in pieno giorno Piazza Maidan a Kyiv

Un drone ha colpito in pieno giorno Piazza Maidan, il principale simbolo dell’indipendenza ucraina e centro nevralgico di Kyiv. Un frammento proveniente dall’oggetto volante si è schiantato sulla piazza, senza causare feriti o danni evidenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto, mentre i residenti si sono radunati per osservare i segni lasciati dall’incidente.

Un frammento di drone ha colpito Piazza Maidan, luogo simbolo dell’ indipendenza ucraina e cuore di Kyiv. È la prima volta che viene attaccata dall’inizio della guerra. La parlamentare Maria Mezentseva ha postato un video che si riferisce all’accaduto, dove si vedono i detriti del drone russo, un Lancet-3, caduti nei pressi del monumento all’indipendenza. Un attacco aereo in pieno giorno che ha interessato anche altri luoghi della capitale, con esplosioni avvertite in diverse parti della città – le autorità hanno avvisato che «ci sono droni ostili vicino a Kyiv» invitando la popolazione a rimanere nei rifugi fino alla fine della giornata. La difesa ha intercettato anche due missili. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Drone colpisce in pieno giorno Piazza Maidan a Kyiv Articoli correlati Leggi anche: Roma nord come lo zoo. I cinghiali passeggiano (in pieno giorno) nella piazza del quartiere Two people hurt in Russian overnight drone on Kyiv, mayor saysFeb 5 (Reuters) - Two people were hurt in a Russian overnight drone attack in Ukraine’s capital Kyiv, Mayor Vitali Klitschko said on Thursday. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piazza Maidan Kiev, drone in pieno giorno su piazza Indipendenza. Zelensky: Sventata la grande offensiva russaIl sindaco di Mosca: abbattuti 250 droni ucraini diretti contro la capitale nel finesettimana La Russia ha dichiarato lunedì di aver abbattuto nel fine settimana 250 droni ucraini diretti verso Mosca, ... msn.com Drone russo attacca piazza Maidan, nel cuore di KievUn frammento di drone ha colpito questa mattina Maidan, il cuore di Kiev, dove ci troviamo. Abbiamo sentito le esplosioni della contraerea entrata in azione più di un’ora fa proprio sulle nostre teste ... msn.com