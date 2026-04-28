Durante i controlli serali al Rondò, la polizia locale ha identificato 32 persone. Tra queste, anche un giovane coinvolto nella rissa avvenuta durante il giorno di Pasquetta. Le forze dell’ordine hanno svolto verifiche mirate nel tentativo di mantenere l’ordine pubblico e contrastare eventuali atti di violenza nella zona. Nessun dettaglio è stato fornito sui nomi o sulle misure adottate.

Un altro dei giovani autori della rissa di Pasquetta è stato trovato dalla polizia locale, durante i controlli sul territorio. Gli altri erano stati rintracciati nei giorni scorsi. Le indagini, infatti, erano iniziate subito dopo l’aggressione che aveva portato un ventenne in ospedale, a causa di un accoltellamento in via Gioberti. L’altra sera, durante un pattugliamento, è stato individuato un altro soggetto che aveva partecipato all’agguato. Si tratta di un cittadino di origini egiziane, che è stato anche trovato in possesso di hashish, cocaina e un coltello. Il giovane è stato denunciato con le accuse di rissa, detenzione di stupefacenti e porto abusivo di armi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sos criminalità al Rondò. Controlli di sera: 32 identificati

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