Servizio idrico nel Catanese interrogazione all' Ars sulla Sie | Servono verifiche urgenti
Un'interrogazione all'Ars chiede verifiche urgenti sul servizio idrico nel Catanese. La richiesta riguarda le condizioni delle infrastrutture e la gestione dell'acqua nella provincia, dopo segnalazioni di problemi e disservizi. La questione è stata sollevata in seguito alle criticità riscontrate in diverse zone, che hanno portato a interventi e segnalazioni ufficiali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o soluzioni in atto.
Le problematiche del servizio idrico in provincia di Catania arrivano all'Assemblea regionale siciliana (Ars). Su richiesta del sindaco di Riposto, Davide Vasta, i deputati regionali di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto hanno depositato un'interrogazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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