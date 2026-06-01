Servizio idrico nel Catanese interrogazione all' Ars sulla Sie | Servono verifiche urgenti

Notizia in breve

Un'interrogazione all'Ars chiede verifiche urgenti sul servizio idrico nel Catanese. La richiesta riguarda le condizioni delle infrastrutture e la gestione dell'acqua nella provincia, dopo segnalazioni di problemi e disservizi. La questione è stata sollevata in seguito alle criticità riscontrate in diverse zone, che hanno portato a interventi e segnalazioni ufficiali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o soluzioni in atto.