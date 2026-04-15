Pesca in crisi l’allarme delle cooperative all’Ars | Settore al collasso servono interventi urgenti

Le cooperative e le aziende del settore della pesca hanno portato all’attenzione dell’Assemblea regionale siciliana una situazione critica, definendola ormai insostenibile. Durante un’audizione in commissione, i rappresentanti hanno evidenziato come il comparto rischi il collasso e hanno richiesto interventi immediati per affrontare le difficoltà. La crisi interessa diverse realtà che operano nel settore, coinvolgendo lavoratori e imprese.

La crisi del comparto della pesca arriva all’Assemblea regionale siciliana, dove associazioni del movimento cooperativo e datoriali hanno partecipato a un’audizione davanti alla Terza Commissione per denunciare una situazione definita ormai insostenibile. Un quadro critico che, secondo quanto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sant’Agata de’ Goti, Sp 120 e Sp 121 al collasso, Izzo (FI): servono interventi urgentiSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Costi dei materiali in aumento, l'allarme dell'Ance: "Servono interventi urgenti"A lanciare l’allarme è Ance Forlì-Cesena, che chiede "interventi urgenti per contrastare gli effetti speculativi legati alle tensioni geopolitiche"... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pesca, la crisi aggravata dalla guerra; Pesca in crisi per i rincari e uscite ridotte. Si vive alla giornata, summit con i colleghi dell'Alto Adriatico; Carburanti: stangata da 2 miliardi su pesca e agricoltura con la crisi di Hormuz; Crisi Hormuz, Unimpresa: stangata da 2 miliardi su pesca e agricoltura italiane. Carburanti: stangata da 2 miliardi su pesca e agricoltura con la crisi di HormuzL’impennata del prezzo del gasolio provocata dalle tensioni in Medio Oriente e dalla crisi sullo Stretto di Hormuz rischia di scaricare una nuova pesante stangata sui settori primari italiani. Secondo ... giornaledellepmi.it Pesca in crisi, delegazione istituzionale alla Regione: Servono interventi concreti e immediatiDelegazione in missione a Palermo per sostenere imprese e marinerie alle prese con carenza di prodotto e difficoltà economiche ... agrigentonotizie.it Tgs. . Anche le marinerie siciliane scioperano contro il caro carburanti. La Federazione armatori siciliani e l'Associazione pescatori marittimi professionali comunicano «l'adesione del comparto pesca alla mobilitazione in corso che sta interessando il settore d facebook La Federazione armatori siciliani e l’Associazione pescatori marittimi professionali comunicano ufficialmente «l'adesione del comparto pesca alla mobilitazione» x.com