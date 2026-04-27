Grazia a Nicole Minetti Il Quirinale scrive a Nordio | Servono verifiche urgenti

Il Quirinale ha inviato una lettera al Ministero della Giustizia chiedendo verifiche sui requisiti necessari per concedere la grazia a Nicole Minetti. La comunicazione si concentra sulla necessità di approfondimenti riguardo ai criteri applicati nel caso specifico. La richiesta di verifiche è stata notificata ufficialmente dal Colle, che ha sollecitato un intervento urgente sulle procedure in corso.

AGI - Il Quirinale chiede approfondimenti sui requisiti per la grazia a Nicole Minetti. È quanto si legge in una lettera inviata dal Colle al Ministero della Giustizia. Il Colle scrive a Nordio sulla grazia a Minetti . “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza”, si legge nella lettera, “su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa ”.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Grazia a Nicole Minetti, Il Quirinale scrive a Nordio: "Servono verifiche urgenti" Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio:Supposte falsità, servono verifiche urgenti Notizie correlate Il Quirinale scrive a Nordio: "Verifiche sulla grazia a Nicole Minetti"Dopo l'articolo del Fatto sul caso della grazia a Nicole Minetti, arrivata dopo l'adozione di un bambino in Uruguay, la Presidenza della Repubblica... Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede verifiche urgenti: dubbi sugli elementi dell’istanzaL’ufficio stampa delQuirinaleha reso noto che laPresidenza della Repubblicaha inviato una richiesta formale al ministero della Giustizia per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Cala il silenzio su Nicole Minetti. La politica è zitta e grazia il Colle; Un Travaglio poco aggraziato; Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia. Grazia a Nicole Minetti, perché il Quirinale ha chiesto approfondimenti al Ministero della GiustiziaGrazia a Nicole Minetti per motivi umanitari, il Quirinale chiede approfondimenti al Ministero della Giustizia. lettera43.it Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonatoLa grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli - aveva ... fanpage.it Nicole Minetti e il "caso grazia", cosa fa oggi e dove vive - facebook.com facebook La notizia contenuta nel comunicato è che la grazia per Nicole Minetti era stata proposta, a Mattarella, da Nordio x.com