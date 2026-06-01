La Scafatese ha battuto il Desenzano con un gol di Suhs e si è qualificata per la finale del campionato italiano dilettanti. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0. La squadra avanza nel torneo e ora punta al titolo nazionale.

Tempo di lettura: 3 minuti La Scafatese continua a sognare e conquista la finale per il Titolo di Campione d’Italia Dilettanti. Al termine di una sfida intensa e combattuta, i gialloblù superano per 1-0 il Desenzano allo stadio “Vitiello” grazie a una rete nella ripresa di Joaquin Suhs, staccando così il pass per l’ultimo atto della competizione, in programma sabato 6 giugno allo stadio Bonolis di Teramo. Una vittoria dal peso specifico enorme per la formazione di mister Ferraro, arrivata nonostante una serie di imprevisti che hanno complicato il piano gara sin dai minuti precedenti al fischio d’inizio. Con Maggio ancora squalificato e Leonardo non al meglio della condizione, il tecnico gialloblù è stato costretto a rivedere l’assetto della squadra a causa dell’infortunio nel riscaldamento del portiere classe 2007 Jonas Arlanch. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE D/ Scafatese, un gol di Suhs vale la finale: battuto il Desenzano, ora l’assalto al Titolo d’Italia

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