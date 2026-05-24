Serie D Poule Scudetto Il Desenzano ospita la Scafatese Al ’Tre Stelle’ profumo di tricolore

Il Desenzano ci sta prendendo gusto e non vuole smettere di sognare. Con questo spirito la squadra di Marco Gaburro, alle 16, ospiterà la Scafatese per l’andata della semifinale della Poule Scudetto. I gialloblù salernitani si presentano al Tre Stelle avendo vinto in grande stile il girone G (con 75 gol fatti e 23 subiti, la seconda staccata di 27 punti), ma hanno pure concluso al primo posto il girone C della prima fase, ponendo una base preziosa per la qualificazione, grazie alla rotonda vittoria colta in casa del Savoia. Precedenti che evidenziano la forza della squadra del tecnico Giovanni Ferraro, ma che non intimoriscono la compagine lacustre che vuole continuare il suo splendido percorso e non porsi limiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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