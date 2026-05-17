Sinner-Ruud vale il titolo a Roma | finale Internazionali d’Italia diretta Sky Sport NOW TV8

La finale degli Internazionali d’Italia si gioca questa sera al Foro Italico, con il confronto tra il tennista italiano e quello norvegese. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, NOW e anche in chiaro su TV8. Entrambi i giocatori sono arrivati all’ultimo atto del torneo, che assegna il titolo di Roma. I supporter potranno seguire l’incontro in diverse piattaforme televisive e digitali.

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Finale Internazionali d’Italia: Sinner contro Ruud per il titolo al Foro Italico, in diretta su Sky, NOW e in chiaro su TV8. È Casper Ruud l'ultimo ostacolo di Jannik Sinner per la conquista degli Internazionali d'Italia. Il numero 1 al mondo, reduce dalla vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev, se la vedrà contro il tennista norvegese (numero 25 al mondo) per il titolo al Foro Italico. Per Jannik un appuntamento con la storia: oltre alla possibilità di vincere il sesto Masters 1000 consecutivo (dopo Parigi, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid), l'altoatesino potrebbe riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sinner-Ruud vale il titolo a Roma: finale Internazionali d’Italia (diretta Sky Sport, NOW, TV8) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Day Jannik Sinner Crushed Casper Ruud | Rome 2025 Quarter-Finals Condensed Match Sullo stesso argomento Sinner-Lehecka: streaming gratis e diretta TV Mediaset, Sky Sport, o TV8? Dove vedere finale MiamiDomenica 29 marzo alle ore 21 italiane all'”Hard Rock Stadium” si disputerà il match Sinner-Lehecka, valevole per la finale del Masters 1000 di... 2026 Roma Finale: Jannik Sinner vs Casper Ruud reddit Rassegna un po' così #RiccardoCrivelli #FedericaCocchi @MarcoIaria1 @paolobertolucci @Gazzetta_it 13/05/2026 #IBN26 @InteBNLdItalia #Jannik #Sinner #Pellegrino #Darderi #Zverev #Musetti #Ruud #ErraniPaolini #Jodar x.com Sinner-Ruud vale il titolo a Roma: finale Internazionali d'Italia (diretta Sky Sport, NOW, TV8)Finale Internazionali d'Italia: Sinner contro Ruud per il titolo al Foro Italico, in diretta su Sky, NOW e in chiaro su TV8. È Casper... Leggi i dettagli ... digital-news.it LIVE Sinner-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il n.1 per riportare il titolo all’Italia dopo mezzo secoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l'azzurro Jannik Sinner, numero 1 ... oasport.it