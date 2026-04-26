Tennis Serie B2 | buon pareggio per le atlete palermitane a Milano ko casalingo per i ragazzi

Nella seconda giornata della fase a gironi della Serie B2 di tennis, le atlete del Ct Palermo hanno conquistato un pareggio in trasferta a Milano, mentre i ragazzi hanno subito una sconfitta in casa. La competizione, parte dei festeggiamenti per il Centenario del club, coinvolge entrambe le formazioni del centro tennis, che hanno disputato incontri fino a dicembre. La giornata ha visto risultati diversi tra le due squadre, con esiti opposti rispetto alla precedente partita.

Esiti opposti anche in questa seconda giornata della fase a gironi della serie B2 per le due formazioni del Ct Palermo dove, da pochi giorni, sono iniziati e proseguiranno fino a dicembre gli eventi per il Centenario dello storico sodalizio presieduto da Alessandro Lazzaro. Il team femminile.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Country Tennis Avellino, debutto storico in Serie B2Prenderà ufficialmente il via domenica 19 aprile 2026, presso il Country Sport Avellino, l’avventura del Country Tennis Avellino nel Campionato... Tennis, prima giornata di campionato di serie B2 del Ct Palermo: le donne vincono, gli uomini perdonoLa prima giornata del campionato di serie B2 determina una vittoria e una sconfitta per le due squadre del Ct Palermo che, ricordiamo, ne ha... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tennis, prima giornata di campionato di serie B2 del Ct Palermo: le donne vincono, gli uomini perdono; Tennis – La Serie B2 maschile della Canottieri Casale in casa contro Pro Tennis School; Tennis, esordio vincente per la squadra della Baldesio di B2. Battuta Albinea 5-1; Miracolo At Bibbiena batte il Siena. Tennis – La Serie B2 maschile della Canottieri Casale in casa contro Pro Tennis SchoolLa Canottieri Casale di Serie B2 maschile vuole confermare quanto di buono fatto nella prima giornata e provare a bissare[Leggi...] ... monferratowebtv.it Serie B2 femminile, esordio per la Viola Tennis di Lamezia a Roma: domenica attesa per la prima in casa contro il CagliariLamezia Terme - Inizia con una trasferta romana ricca di spunti positivi, nonostante il risultato finale, il cammino della SSD Riccardo Viola Tennis ... lametino.it Il tennis azzurro è grande a Madrid: Sinner e Musetti volano agli ottavi di finale sulla terra rossa della capitale spagnola, forza ragazzi fateci sognare - facebook.com facebook Tennis B1 maschile, il Tc Porto Torres esordisce con un pareggio x.com