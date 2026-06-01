Serie B tra allenatori e ds è rivoluzione totale E che asta per Pecchia

In Serie B, ci sono cambi di allenatori e direttori sportivi in diverse squadre. Modena e Pisa sono interessate a un ex calciatore del Parma come possibile nuovo allenatore. Il Verona sta cercando di riassumere l’ex tecnico, mentre la Carrarese valuta un ex centrocampista come possibile nuovo dirigente. La Sampdoria sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica. La situazione generale vede un mercato aperto e in evoluzione tra cambi di staff e possibili acquisti.

Giù il sipario, su il sipario. Si è appena chiusa la stagione con la finale playoff è già si pensa alla prossima. C’è chi ci lavora da più tempo e chi è ancora al palo, di sicuro urge fare un punto della situazione. Perché come sempre - a rigor di logica - si lavora per gradi: prima di tutto i direttori sportivi, poi gli allenatori, quindi i giocatori. E la carne al fuoco è decisamente tanta. Dopo che due squadre scese dalla A sono subito risalite (Monza e Venezia), l’attenzione va subito a chi in B è appena tornato. Su tutti c’è il Verona, che dovrebbe ripartire sotto la direzione di Sogliano (salvo blitz del Lecce.), il quale ha già preso contatti con alcuni allenatori: interessante il tentativo di riprendere Ivan Juric, ma in ballo ci sono altri nomi, da Aquilani e Bianco in giù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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