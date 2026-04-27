A Trigoria si è vissuta una giornata tesa, con i membri del club coinvolti in un confronto che ha evidenziato tensioni interne. Le discussioni si sono concentrate sulla gestione attuale e sui cambiamenti necessari per il futuro della squadra. In atto una sfida tra due figure chiave, mentre lo staff dirige le proprie attenzioni verso le prossime sfide sportive e le questioni organizzative.

A Trigoria l’aria si è fatta pesante, carica di un’elettricità che racconta di un club sospeso tra l’urgenza del campo e la necessità di una rifondazione dirigenziale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro della Roma non si decide solo sul rettangolo verde, ma attorno a una scrivania ancora senza un titolare definitivo. La posizione di Frederic Massara appare ormai compromessa: nonostante la professionalità con cui continua a gestire le operazioni quotidiane, il giudizio di Gian Piero Gasperini è stato tombale, lamentando una totale mancanza di feeling con l’attuale direttore sportivo. Il tecnico pretende un asse tecnico granitico, un uomo di fiducia con cui condividere una visione verticale del calcio senza zone d’ombra.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, rivoluzione DS: è duello tra Giuntoli e Manna

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