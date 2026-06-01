Orzinuovi è stata eliminata dalla serie B dopo aver perso contro Caserta. La squadra campana si è qualificata per la finale del torneo, dove affronterà Vigevano. La partita tra Caserta e Orzinuovi si è conclusa con la vittoria della prima, che ora si prepara alla sfida decisiva contro i lombardi. La finale si giocherà tra le due squadre qualificate nelle prossime settimane.

Sarà la Paperdi Caserta l’avversaria della Elachem Vigevano nella serie di finale del campionato di serie B. I campani hanno domato ieri pomeriggio (94-89) una generosissima Orzinuovi, capace di riaprire la partita dal -17. I ducali si preparano dunque ad affrontare in cinque partite nella serie che staccherà il biglietto per l’accesso diretto alla serie A2 e avranno poi una ulteriore chance in caso di sconfitta, affrontando la perdente dell’altro tabellone di finale. "Non siamo solo noi ad esserci conquistati questa finale, ma una città intera – commenta coach Stefano Salieri, l’artefice dell’impresa –. Battendo Livorno in gara-4 abbiamo espresso un basket di altissimo livello, imponendoci con sicurezza e personalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie B. Orzinuovi eliminata da Caserta. Campani in finale contro Vigevano

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