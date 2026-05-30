La serie tra Juvecaserta e Orzinuovi si concluderà al palaPiccolo, dove le due squadre si sfideranno per ottenere l'accesso alla finale playoff del campionato di serie B. La partita rappresenta l’ultimo step prima della fase finale del torneo. La sfida è stata decisa dopo le gare precedenti, che hanno portato le due formazioni a contendersi il pass per la finale. La data e l’orario dell’incontro sono stati confermati.

Tempo di lettura: 2 minuti La Paperdi Juvecaserta 2021 e la Logiman Orzinuovi si contenderanno, al palaPiccolo, il pass per la finale playoff del campionato di serie B nazionale. L’appuntamento, per gara5 di semifinale, è per le 18.00 di domani, domenica 31 maggio nell’impianto di viale Medaglie d’oro di Caserta. “ Come si è visto – osserva coach Lardo – la Logiman Orzinuovi si è mostrata una squadra veramente forte e solida e tutta la serie è stata veramente equilibratissima. Siamo stati bravi dopo la scivolata in gara due a riprenderci il fattore campo e, perciò, adesso ci giochiamo quest’altra finale, quest’altra partita in casa che per noi è un gran vantaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE B/ Peperdi Juvecaserta-Orzinuovi, in palio la finale play off

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