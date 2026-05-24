Paperdi Juvecaserta non basta un terzo quarto da applausi | Orzinuovi riporta la serie in parità

Notizia in breve

Juvecaserta non è riuscita a vincere anche la seconda partita di semifinale contro Orzinuovi, che ha così riportato la serie in parità. La squadra campana aveva ottenuto un buon terzo quarto, ma non è bastato per superare gli avversari. La serie si sposta ora a un punto ciascuno, con la prossima gara che deciderà quale delle due formazioni avanzare alla finale.