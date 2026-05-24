Paperdi Juvecaserta non basta un terzo quarto da applausi | Orzinuovi riporta la serie in parità
Juvecaserta non è riuscita a vincere anche la seconda partita di semifinale contro Orzinuovi, che ha così riportato la serie in parità. La squadra campana aveva ottenuto un buon terzo quarto, ma non è bastato per superare gli avversari. La serie si sposta ora a un punto ciascuno, con la prossima gara che deciderà quale delle due formazioni avanzare alla finale.
Non riesce il bis alla Paperdi Juvecaserta nella seconda gara di semifinale con la Logiman Orzinuovi. I lombardi si impongono al palaPiccolo grazie ad una prima parte di gara in cui mettono a segno 62 punti con il 60% al tiro nei primi 20’: 76% da 2, 44% da 3 e 86% ai liberi. Ai bianconeri non. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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