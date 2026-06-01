La Millenium Brescia ha confermato sei giocatrici chiave per la prossima stagione di Serie A1 femminile. La squadra, appena promossa, si prepara a disputare il campionato appena conquistato. La formazione si basa su un nucleo stabile di atlete che continueranno a rappresentare il team. La squadra si sta organizzando per affrontare la nuova stagione con le conferme del gruppo già esistente. La preparazione è in corso, con l’obiettivo di competere nel massimo campionato nazionale.

Sta prendendo una forma sempre più definita la Millenium Brescia che sarà chiamata ad affrontare nella nuova stagione la A1 riconquistata circa un mese fa. Dopo le conferme in panchina dell’allenatore Bibo Solforati e della vice Elisa Cella, l’intenso lavoro del dg Emanuele Catania ha intavolato numerose trattative e messo a segno alcune conferme importanti. Proseguiranno la loro avventura nelle fila delle Leonesse giocatrici importanti come Beatrice Parrocchiale, Rossella Olivotto, Giorgia Amoruso, Dalila Modestino, Caterina Schillkowski e Julia Kavalenka, ma sono in fase avanzata pure altri contatti per operare gli inserimenti necessari per consentire alla matricola bresciana di acquisire l’esperienza e le qualità che servono per mantenere il posto nell’Olimpo del volley femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie a1 femminile. La neopromossa Millenium riparte dallo zoccolo duro: sei giocatrici confermate

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