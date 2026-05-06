A pochi giorni dalla promozione in Serie A dopo cinque stagioni, la squadra di basket Millenium Brescia si prepara a confrontarsi con le grandi del campionato. Il direttore generale Emanuele Catania ha commentato la stagione appena conclusa, tra soddisfazioni e sfide, e ha parlato dei piani per mantenere la posizione tra le prime della classifica. La squadra si concentra ora sulla preparazione in vista dell’inizio del nuovo campionato.

Sono passati pochi giorni dal successo che dopo cinque anni ha riportato in A1 la Millenium Brescia e il gm Emanuele Catania analizza la stagione appena conclusa tra le gioie del presente e i preparativi del futuro. Una promozione meritata. "Direi voluta con forza, studiata e preparata. Come ho detto alle ragazze, però, non sempre quello che si studia a tavolino si realizza sul campo. Ci siamo riusciti, anche se non è stato facile". Avete perso il campionato per un punto, come siete riusciti a superare questa delusione? "Dopo quanto successo con Talmassons c’era grande sconforto. Al tempo stesso, anche se eravamo consapevoli di avere perso un’occasione, sapevamo che c’era ancora un’opportunità e volevamo crederci fino in fondo pur sapendo che sarebbe stato molto difficile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Millenium, inizia il futuro: "In A1 per restare con le big"

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