Calcio a 5 In Serie C1 Città di Massa riparte dallo zoccolo duro Confermato Grossi

Da sport.quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Città di Massa rinnova la propria rosa, puntando sui giocatori che hanno contribuito a terminare la stagione al quinto posto in Serie C1. La società ha confermato Grossi, rafforzando così la continuità nel gruppo. La strategia mira a consolidare la squadra mantenendo l’esperienza e la stabilità, in vista della prossima stagione. La squadra prosegue quindi con le conferme del nucleo principale, senza annunci di nuovi arrivi.

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Prosegue la politica dei rinnovi al Città di Massa. La locale società di calcio a 5 sta giustamente cercando di ripartire dai giocatori che le hanno assicurato quest’anno di concludere la stagione al quinto posto del campionato regionale di Serie C1. Ecco così che è stato trovato l’accordo per continuare il rapporto anche con Mattia Grossi. Il centrale massese rappresenta uno degli zoccoli duri della squadra. Col Città di Massa ha fatto tre anni nel nazionale oltre ad una promozione in Serie A2 conquistata sul campo. Le sue prerogative ovvero cuore, grinta e spirito di sacrificio ben rispecchiano quelle del club. Il giocatore ha ancora voglia di lottare per questi colori e si è unito alla lista dei confermati che già comprendeva Salvatori, Verduci e Puglione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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