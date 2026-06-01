A Biella si è svolta la finale promozione di Serie A, dove il Cus Torino ha conquistato la vittoria. La squadra ha festeggiato con un grande entusiasmo, celebrando il successo in campo. La partita si è conclusa con i giocatori che hanno esultato, mentre i tifosi hanno riempito gli spalti di gioia. È stato un momento di grande festa per il club e i sostenitori presenti.

Un Club, un cuore e un orgoglio enorme. Questa è la storia che abbiamo scritto oggi! Insieme, dall’inizio alla fine. Grazie ragazzi, urliamo forte un’ultima volta in questa stagione leggendaria: #alépara! Festa Parabiago a Biella: promozione in Serie A Élite centrata dalla formazione di Porrino che ha superato il Cus Torino per 21-17. Il trionfo davanti a circa 1.500 persone, dopo che l’anno scorso proprio con Biella era arrivato il ko in finale a Piacenza. Vantaggio piemontese grazie alla meta di Momicchioli al 10? che vale il 5-0. La risposta di Parabiago è immediata e arriva due minuti più tardi con la marcatura di Moscioni che ristabilisce l’equilibrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - SERIE A. Parabiago nella storia, a Biella esplode la festa. Trionfo nella finale promozione con il Cus Torino

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