Rugby CUS Torino sfida il Parabiago | l’attacco record punta ai playoff

Il CUS Torino rugby si prepara ad affrontare la partita contro il Parabiago, con l’obiettivo di migliorare il record di punti segnati. La squadra ha raggiunto una serie di risultati positivi nel corso della stagione e si trova in posizione favorevole per qualificarsi ai playoff. La sfida si svolgerà tra le mura di casa e rappresenta un momento importante per le ambizioni del team.

L’Iveco CUS Torino si trova sul punto di raggiungere un traguardo storico per il rugby torinese. Domenica 19 aprile, alle ore 15:30, gli universitari ospiteranno al centro sportivo Angelo Albonico di Grugliasco la squadra del Parabiago per quella che rappresenta la sfida decisiva per l’accesso ai terzi playoff della serie A1. La vittoria permetterebbe alla formazione guidata da Filippo Bianco di consolidare la posizione necessaria per puntare alla serie A Elite, dopo l’ascesa avvenuta nel 2022 in Top 10 e il doloroso secondo posto nella finale contro la Lazio nel 2024. Un percorso costruito tra statistiche offensive e crescita tattica. La stagione degli universitari è caratterizzata da una continuità quasi totale, con un bilancio di sette successi e un solo ko registrato nel girone di ritorno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rugby, CUS Torino sfida il Parabiago: l’attacco record punta ai playoff Rugby: VII Torino resiste, ma Parabiago vince 26-3Il VII Rugby Torino ha affrontato il Rugby Parabiago in una trasferta che ha i gialloblu settimesi resistere per gran parte dell’incontro contro la... Parabiago, il centrodestra punta su Slavazza: sfida alla continuitàIl centrodestra ha ufficializzato la propria linea per le prossime amministrative a Parabiago investendo Marica Slavazza, figura che ha già ricoperto...