Serena Williams torna in campo | il video dell' annuncio

Notizia in breve

Serena Williams ha annunciato il suo ritorno a competere attraverso un video condiviso sui social media. L’annuncio è stato fatto in collaborazione con il suo storico sponsor tecnico, Nike. La tennista aveva annunciato il ritiro nel 2022 e ora torna a giocare, secondo quanto mostrato nel video. Non sono stati forniti dettagli su date o tornei specifici in cui sarà impegnata.