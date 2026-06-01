Serena Williams torna in campo | il video dell' annuncio
Serena Williams ha annunciato il suo ritorno a competere attraverso un video condiviso sui social media. L’annuncio è stato fatto in collaborazione con il suo storico sponsor tecnico, Nike. La tennista aveva annunciato il ritiro nel 2022 e ora torna a giocare, secondo quanto mostrato nel video. Non sono stati forniti dettagli su date o tornei specifici in cui sarà impegnata.
In collaborazione col suo storico sponsor tecnico, Nike, Serena Williams ha annunciato con questo video social il suo ritorno in campo. Il suo telefono non smette di squillare e lei dice: "Dovrei cambiare numero". Il video si chiude con a schermo la frase: "Immagino tutti abbiano sentito la notizia". A 44 anni e a quasi 4 dalla sua ultima partita, Serena si è iscritta all'Hsbc Championships, che si disputa sui campi in erba del Queen's Club, tradizionale appuntamento che precede Wimbledon. (Instagram @serenawilliams). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Serena Williams greatest shots in Paris | Roland-Garros
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