Serena Williams torna in campo | il video dell' annuncio

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Serena Williams ha annunciato il suo ritorno a competere attraverso un video condiviso sui social media. L’annuncio è stato fatto in collaborazione con il suo storico sponsor tecnico, Nike. La tennista aveva annunciato il ritiro nel 2022 e ora torna a giocare, secondo quanto mostrato nel video. Non sono stati forniti dettagli su date o tornei specifici in cui sarà impegnata.

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In collaborazione col suo storico sponsor tecnico, Nike, Serena Williams ha annunciato con questo video social il suo ritorno in campo. Il suo telefono non smette di squillare e lei dice: "Dovrei cambiare numero". Il video si chiude con a schermo la frase: "Immagino tutti abbiano sentito la notizia". A 44 anni e a quasi 4 dalla sua ultima partita, Serena si è iscritta all'Hsbc Championships, che si disputa sui campi in erba del Queen's Club, tradizionale appuntamento che precede Wimbledon. (Instagram @serenawilliams). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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