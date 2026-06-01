Serena Williams torna a giocare a 44 anni l'annuncio con un video | l'ultima volta in campo nel 2022

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Serena Williams ha annunciato il suo ritorno al tennis a 44 anni, condividendo un video. La giocatrice tornerà in campo nel doppio al torneo di Queen's, con l’obiettivo di partecipare anche a Wimbledon e alle Olimpiadi. La sua ultima apparizione ufficiale risale al 2022.

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Serena Williams ha annunciato il suo ritorno nel tennis a 44 anni. Giocherà nel doppio al Queen's con un occhio a Wimbledon e Olimpiadi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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