Serena Williams torna in campo a 44 anni | giocherà il doppio al Queen’s Il suo rientro è espressione della sua passione per la competizione

Serena Williams parteciperà al torneo di doppio sui campi in erba del Queen’s Club, in Inghilterra, che si svolge prima di Wimbledon. La giocatrice statunitense, 44 anni, aveva annunciato il suo rientro dopo mesi di voci non ufficializzate. La sua iscrizione al torneo è stata confermata e rappresenta il suo ritorno in campo.

Dopo mesi di indiscrezioni, adesso la notizia è ufficiale: Serena Williams torna in campo. La campionessa statunitense è iscritta al torneo di doppio nell’HSBC Championships, che si disputa sui campi in erba del Queen’s Club, tradizionale appuntamento che precede Wimbledon. L’ultima partita disputata nel circuito Wta dalla 23 volte vincitrice Slam risale al 2022, quando perse agli Us Open contro l’australiana Ajla Tomljanovic. Gli HSBC Championships inizieranno a Londra il 6 giugno con le qualificazioni femminili, il torneo prenderà il via l’8 giugno. Attesa per la comunicazione della compagna di doppio: probabile che sia la sorella Venus ( tornata circa un anno fa ), ma non è esclusa anche la canadese Victoria Mboko. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Serena Williams Returns at 44! Tennis Legend's Shock Comeback

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Serena Williams torna in campo a 44 anni. Giocherà in doppio al Queen’sSerena Williams tornerà in campo a 44 anni, partecipando in doppio al torneo di Queen’s.

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