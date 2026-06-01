Serena Williams torna a giocare a 44 anni ecco dove e quando
Serena Williams riprenderà a giocare a 44 anni. La tennista è iscritta al torneo di doppio dell’HSBC Championships, che si svolge sui campi in erba del Queen’s Club. La competizione si disputa prima di Wimbledon. La notizia è stata confermata dopo settimane di voci non ufficiali. La partecipazione è prevista nel prossimo mese.
Dopo mesi di indiscrezioni, adesso la notizia è ufficiale: Serena Williams torna in campo. La campionessa statunitense è iscritta al torneo di doppio nell’ HSBC Championships, che si disputa sui campi in erba del Queen’s Club, tradizionale appuntamento che precede Wimbledon. L’ultima partita disputata nel circuito Wta dalla 23 volte vincitrice Slam risale al 2022, quando perse agli Us Open contro l’australiana Ajla Tomljanovic. Gli HSBC Championships inizieranno a Londra il 6 giugno con le qualificazioni femminili, il main draw del torneo prenderà il via l’ 8 giugno. Roaring back on tour? @serenawilliams @WTA pic.twitter.comhO7E6ekENx — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2026 Il palmarès di Serena Williams. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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