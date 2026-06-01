serena williams torna a giocare a 44 anni ecco dove e quando

Notizia in breve

Serena Williams riprenderà a giocare a 44 anni. La tennista è iscritta al torneo di doppio dell’HSBC Championships, che si svolge sui campi in erba del Queen’s Club. La competizione si disputa prima di Wimbledon. La notizia è stata confermata dopo settimane di voci non ufficiali. La partecipazione è prevista nel prossimo mese.